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    Мвила может потребовать у «Рубина» компенсацию 10 млн евро

    Теги Сент-Этьен Рубин премьер-лига Россия лига 1 Франция УЕФА Янн Мвила

    Полузащитник Янн Мвила, перешедший из «Сент-Этьена» в «Рубин», намерен добиться от казанского клуба причитающихся ему денег.

    27-летний французский хавбек с осени не получал зарплату в «Рубине» и уже обратился по этому поводу в УЕФА.

    Мвила будет требовать от клуба всю зарплату за время действия контракта с учетом бонусов.

    Как сообщает «БИЗНЕС Online», а также согласно экспертной оценке, «Рубин», в случае неблагоприятного исхода, будет должен выплатить игроку около 10 миллионов евро.

    Если казанцы не придут к компромиссу с игроком, «Рубин» не сможет пройти лицензирование. Деньги у новых владельцев клуба из ТАИФ есть, однако генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов принял решение приостановить выплаты зарплат, якобы из-за желания сэкономить.

    По информации источника, оклад Мвила в «Рубине» составляла 2 миллиона евро, плюс 1 миллион евро футболист получил в виде бонуса за то, что в трансферное окно не покинул клуб. Это было вызвано желанием сохранить игрока.

    Комментатор Нобель Арустамян сообщал, что Мвила получал 6 миллионов евро в год.

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