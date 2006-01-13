Мвила может потребовать у «Рубина» компенсацию 10 млн евро

Полузащитник Янн Мвила, перешедший из «Сент-Этьена» в «Рубин», намерен добиться от казанского клуба причитающихся ему денег.
27-летний французский хавбек с осени не получал зарплату в «Рубине» и уже обратился по этому поводу в УЕФА.
Мвила будет требовать от клуба всю зарплату за время действия контракта с учетом бонусов.
Как сообщает «БИЗНЕС Online», а также согласно экспертной оценке, «Рубин», в случае неблагоприятного исхода, будет должен выплатить игроку около 10 миллионов евро.
Если казанцы не придут к компромиссу с игроком, «Рубин» не сможет пройти лицензирование. Деньги у новых владельцев клуба из ТАИФ есть, однако генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов принял решение приостановить выплаты зарплат, якобы из-за желания сэкономить.
По информации источника, оклад Мвила в «Рубине» составляла 2 миллиона евро, плюс 1 миллион евро футболист получил в виде бонуса за то, что в трансферное окно не покинул клуб. Это было вызвано желанием сохранить игрока.
Комментатор Нобель Арустамян сообщал, что Мвила получал 6 миллионов евро в год.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.