Мвила может потребовать у «Рубина» компенсацию 10 млн евро

Полузащитник Янн Мвила, перешедший из в , намерен добиться от казанского клуба причитающихся ему денег.

27-летний французский хавбек с осени не получал зарплату в «Рубине» и уже обратился по этому поводу в .

Мвила будет требовать от клуба всю зарплату за время действия контракта с учетом бонусов.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», а также согласно экспертной оценке, , в случае неблагоприятного исхода, будет должен выплатить игроку около 10 миллионов евро.

Если казанцы не придут к компромиссу с игроком, не сможет пройти лицензирование. Деньги у новых владельцев клуба из ТАИФ есть, однако генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов принял решение приостановить выплаты зарплат, якобы из-за желания сэкономить.

По информации источника, оклад Мвила в «Рубине» составляла 2 миллиона евро, плюс 1 миллион евро футболист получил в виде бонуса за то, что в трансферное окно не покинул клуб. Это было вызвано желанием сохранить игрока.

Комментатор Нобель Арустамян сообщал, что Мвила получал 6 миллионов евро в год.