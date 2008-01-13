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    «Аэрофлот» в судебном порядке взыщет с жены Аршавина убытки за задержку рейса

    Теги Андрей Аршавин высшая лига Казахстан Кайрат Аэрофлот

    «Аэрофлот» подтвердил информацию о том, что подаст в суд на супругу футболиста «Кайрата» Андрея Аршавина Алису, которая была снята с борта компании за нарушение правил безопасности.

    «Аэрофлот» намерен в судебном порядке взыскать расходы, понесенные в результате задержки рейса и дополнительного обслуживания воздушного судна в базовом аэропорту Шереметьево, с Алисы Аршавиной, которая была отстранена от полета.

    Из-за деструктивного поведения и нарушения правил безопасности госпожой Аршавиной пострадали более ста пассажиров рейса SU1946 из Москвы в Алматы 6 января 2018 года. Они вынуждены были ожидать вылета более полутора часов.

    Все это время им приходилось мириться с поведением госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания. Поставив свой комфорт выше интересов всех остальных пассажиров, Аршавина всячески задерживала подготовку воздушного судна ко взлету.

    Кроме того, «Аэрофлот» понес дополнительные расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна. К ним относятся буксировка воздушного судна, предоставление трапа, выгрузка багажа. Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо. Его стоимость компания также намерена взыскать.

    «Аэрофлот» напоминает, что с июня 2018 года авиакомпании получат законную возможность включать нарушителей в «черные списки» и в дальнейшем отказывать им в перевозке.

    Если бы поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте, уже вступили в силу, Аэрофлот воспользовался бы своим правом для внесения госпожи Аршавиной в «черный список», – говорится в заявлении компании.

    Ранее пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов упомянул о возможном судебном разбирательстве.

    «Наш бортпроводник действовал согласно инструкции. Решение командира воздушного судна о снятии госпожи Аршавиной правомерно.

    Она может обратиться в суд. «Аэрофлот» со своей стороны может потребовать взыскания убытков, которые были понесены в результате задержки воздушного судна, а также дополнительного наземного обслуживания самолета в аэропорту.

    Пока мы этого не сделали. Компания оставляет за собой право подать иск», – сообщил Фетисов в интервью RT. 

    Ранее в компании заявили о готовности оказать юридическую помощь конфликтовавшей с Аршавиной стюардессе.

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