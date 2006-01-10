В ФСБ опровергли утверждения супруги Аршавина о работе в спецслужбе

Центр общественных связей ФСБ опроверг заявления супруги полузащитника Андрея Аршавина Алисы о работе в организации.

«Она не работает и никогда не работала в ФСБ России», – сказал представитель ЦОС ФСБ.

Ранее стало известно, что Алиса Аршавина в ночь на воскресенье устроила скандал во время взлета аэробуса в Шереметьево, из-за чего рейс Москва — Алма-Ата был задержан на один час и 43 минуты.

Летевшая вместе с детьми Аршавина во время руления воздушного судна отказалась сесть и пристегнуться, ходила по салону, на замечания персонала не реагировала.

В результате взлет был остановлен, женщину сняли с борта, передали полицейским и выгрузили ее багаж.

Позже компания «Аэрофлот» заявила, что Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж, а с телефона Аршавиной стюардессе поступали угрозы.

Также появилась информация, что Аршавина представлялась сотрудником ФСБ казахстанской модели Ольге Семеновой, которой она угрожала из-за видео с Андреем.