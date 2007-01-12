собирается подписать нападающего в зимнее трансферное окно.

Главный тренер команды Жозе Моуринью полагает, что из-за плохой формы у Ромелу Лукаку нет достойной смены в центре атаки. Маркуса Рэшфорда и он рассматривает в качестве фланговых игроков.

Клуб уже сделал предварительные запросы относительно возможного приобретения Алексиса Санчеса («Арсенал»), Джейми Варди («Лестер») или Хавьера Эрнандеса, которого «Вест Хэм» готов продать, если вернет затраченные на покупку у «Байера» деньги.

Из троих игроков Варди – самый дорогой в настоящий момент. Если согласится его отпустить, то примерно за 35 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что Моуринью готов обменять Генриха Мхитаряна на Санчеса. Позже стало известно, что «МЮ» сделал «Арсеналу» более выгодное предложение, чем «Ман Сити», и готов платить чилийцу больше.