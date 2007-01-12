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    «МЮ» ищет форварда и рассматривает Санчеса, Варди и Чичарито

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Алексис Санчес Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Лестер Ромелу Лукаку Хавьер Эрнандес Джейми Варди Антони Марсьяль Маркус Рэшфорд

    «Манчестер Юнайтед» собирается подписать нападающего в зимнее трансферное окно.

    Главный тренер команды Жозе Моуринью полагает, что из-за плохой формы Златана Ибрагимовича у Ромелу Лукаку нет достойной смены в центре атаки. Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля он рассматривает в качестве фланговых игроков.

    Клуб уже сделал предварительные запросы относительно возможного приобретения Алексиса Санчеса («Арсенал»), Джейми Варди («Лестер») или Хавьера Эрнандеса, которого «Вест Хэм» готов продать, если вернет затраченные на покупку у «Байера» деньги.

    Из троих игроков Варди – самый дорогой в настоящий момент. Если «Лестер» согласится его отпустить, то примерно за 35 миллионов фунтов.

    Ранее сообщалось, что Моуринью готов обменять Генриха Мхитаряна на Санчеса. Позже стало известно, что «МЮ» сделал «Арсеналу» более выгодное предложение, чем «Ман Сити», и готов платить чилийцу больше.

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