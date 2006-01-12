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    «МЮ» сделал «Арсеналу» более выгодное предложение, чем «Ман Сити», и готов платить Санчесу больше

    Теги Манчестер Юнайтед Алексис Санчес Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Пеп Гвардиола

    «Манчестер Юнайтед» собирается перехватить нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса у «Манчестер Сити».

    Как сообщает Daily Mail, «красные дьяволы» предложили «Арсеналу» 25 миллионов фунтов за трансфер чилийского форварда против 20 миллионов, ранее предложенных «Ман Сити».

    «МЮ» также готов предложить 29-летнему чилийцу больше, чем 250 тысяч фунтов в неделю, которые уже согласовал с игроком лидер премьер-лиги.

    Однако «горожане» все еще могут склонить Санчеса к переходу в их клуб, а сам Санчес не против снова поработать с Пепом Гвардиолой, с которым у него сложились хорошие отношения в «Барселоне».

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов обменять Санчеса на полузащитника Генриха Мхитаряна.

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