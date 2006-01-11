Манчини сравнил Кокорина с Перишичем: «Александр – настоящая суперзвезда, Ивану не хватает стабильности»

Главный тренер Роберто Манчини вновь высказался о желании возглавить сборную Италии и сравнил форварда Александра Кокорина с полузащитником «Интера» Иваном Перишичем.

«У меня есть мечта – выиграть со сборной чемпионат мира, будучи главным тренером, потому что я не смог сделать этого игроком. Я тружусь на поле и вне его уже 40 лет. И при этом я еще молод – могу после сборной вернуться к работе на клубном уровне.

В последнее время я работал с большими клубами и побеждал. Работа в сборной Италии – это нечто прекрасное. Тренировать ее было бы большой честью и огромным поводом для гордости. А выиграть Евро или ЧМ – еще большим поводом.

В сборной есть хорошая молодежь. Мне нравятся Белотти, Пеллегрини, Романьоли. И много талантов появляется каждый год. Мне нравится, что работу тренерами получают бывшие игроки, но это должно происходить, только если у них есть страсть и харизма, а не просто потому, что они играли в футбол.

Деньги не будут большой проблемой. Но давайте не будем забегать вперед: у меня контракт с «Зенитом», мы хорошо выступаем. Мы перестраиваем команду, мы хорошо начали сезон и лидировали, но у нас начались проблемы из-за участия в Лиге Европы, мы не потянули два матча в неделю.

Но сейчас мы на втором месте, отстаем на 8 очков от «Локомотива» и можем достать их. После перерыва сразу будет матч «Локомотив» – «Спартак». Мы можем сократить отставание и перезапустить гонку.

Кокорин мог бы играть за любой клуб в Европе. Похож ли он на Перишича? Нет, Кокорин – настоящая суперзвезда. Перишич физически очень силен, но ему не хватает стабильности. Я покупал его, я знаю.

Даже когда Перишич делает не так много, все равно получается большой объем работы. Есть ли игрок лучше него в ? – сказал Манчини.

Кокорин в этом сезоне забил 10 голов и сделал три голевые передачи в 20 матчах чемпионата России, еще 5 голов и 2 ассиста он добавил на групповом этапе Лиги Европы. Его подробную статистику можно изучить здесь.

Перишич в 20 матчах серии А забил 7 голов и сделал 6 голевых передач, в остальных турнирах он не играл. Подробную статистику хорвата можно изучить здесь.