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    Роберто Манчини: «Кришито точно не уйдет в «Интер»

    Теги Зенит Интер Роберто Манчини премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Доменико Кришито

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Доменико Кришито в «Интер».

    «Я абсолютно уверен, что Кришито не перейдет в «Интер». Что касается де Врея, то переговоров о его трансфере никогда не было», – сказал Манчини.

    Ранее появилась информация о возможном возвращении Кришито в Италию. 

    Срок действия контракта Кришито с «Зенитом» истекает летом 2018 года. «Интер» может попытаться подписать защитника летом в качестве свободного агента.

    Статистику выступлений Кришито вы можете посмотреть здесь.

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