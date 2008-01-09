Роберто Манчини: «Кришито точно не уйдет в «Интер»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Доменико Кришито в «Интер».
«Я абсолютно уверен, что Кришито не перейдет в «Интер». Что касается де Врея, то переговоров о его трансфере никогда не было», – сказал Манчини.
Ранее появилась информация о возможном возвращении Кришито в Италию.
Срок действия контракта Кришито с «Зенитом» истекает летом 2018 года. «Интер» может попытаться подписать защитника летом в качестве свободного агента.
Статистику выступлений Кришито вы можете посмотреть здесь.
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