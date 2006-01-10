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    Агент Караваева: «90 процентов, что Вячеслав зимой сменит команду. Идут переговоры с тремя российскими клубами»

    Теги премьер-лига Россия высшая лига Чехия Спарта Прага возможные трансферы Алексей Сафонов Вячеслав Караваев

    Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы защитника «Спарты» Вячеслава Караваева, прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в Россию.

    - Как дела у вашего подопечного Вячеслава Караваева, которого летом сватали и в «Локомотив», и в «Спартак»?

    – Со «Спартаком» были переговоры, но клуб взял Тигиева. А для «Спарты», которая не попала в Лигу чемпионов и сразу же вылетела из Лиги Европы, Караваев с учетом бонусов и максимальной для клуба зарплаты – слишком дорогой игрок.

    «Спарта» живет за счет продаж футболистов. Там рассчитывали, что Караваев уйдет. Новый тренер не ставил его в состав – игрока выдавливали, чтобы он не висел гирей на бюджете. Хотели передать в «Славию», которая играла в Лиге чемпионов. Не срослось.

    Теперь идут переговоры с рядом клубов, в том числе, не буду скрывать, тремя российскими. Пока стороны к консенсусу не пришли. Но, полагаю, на 90 процентов Караваев уже зимой сменит клуб. Хотя не факт, что он вернется в Россию, – сказал Сафонов.

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