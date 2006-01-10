Агент Караваева: «90 процентов, что Вячеслав зимой сменит команду. Идут переговоры с тремя российскими клубами»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы защитника «Спарты» , прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в Россию.

- Как дела у вашего подопечного Вячеслава Караваева, которого летом сватали и в «Локомотив», и в «Спартак»?

– Со были переговоры, но клуб взял Тигиева. А для «Спарты», которая не попала в Лигу чемпионов и сразу же вылетела из , Караваев с учетом бонусов и максимальной для клуба зарплаты – слишком дорогой игрок.

«Спарта» живет за счет продаж футболистов. Там рассчитывали, что Караваев уйдет. Новый тренер не ставил его в состав – игрока выдавливали, чтобы он не висел гирей на бюджете. Хотели передать в «Славию», которая играла в Лиге чемпионов. Не срослось.

Теперь идут переговоры с рядом клубов, в том числе, не буду скрывать, тремя российскими. Пока стороны к консенсусу не пришли. Но, полагаю, на 90 процентов Караваев уже зимой сменит клуб. Хотя не факт, что он вернется в Россию, – сказал Сафонов.