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    Аршавин – самый популярный российский футболист в «Википедии», Тарасов – второй

    Теги ЦСКА Локомотив Зенит Артем Дзюба Роман Павлюченко Игорь Акинфеев Андрей Аршавин Дмитрий Тарасов Федор Смолов Дмитрий Сычев Александр Кержаков Арсенал Валерий Карпин Александр Кокорин Краснодар

    «Википедия» представила рейтинг самых популярных страниц российских футболистов в 2017 году.

    Самой популярной оказалась страница бывшего полузащитника «Арсенала» и «Зенита» Андрея Аршавина, которую просматривали в среднем 1858,5 раз в день.

    Следом идут хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов (1406,8), нападающий «Краснодара» Федор Смолов (1268,8) и экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков (1121).

    В первую десятку также вошли Александр Кокорин («Зенит», 844,7), Игорь Акинфеев (ЦСКА, 824,1), Роман Павлюченко (737,6), Дмитрий Сычев («Казанка», 697,8), Валерий Карпин (главный тренер «Ростова», 649,2) и Артем Дзюба («Зенит», 645,8).

    Для сравнения, страницу актера Дмитрия Марьянова в прошлом году в среднем посещали 5628,1 раз в день, актрисы Веры Глаголевой 5509 раз, а страницу Дмитрия Нагиева 5353,4 раз.

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