Аршавин – самый популярный российский футболист в «Википедии», Тарасов – второй

«Википедия» представила рейтинг самых популярных страниц российских футболистов в 2017 году.

Самой популярной оказалась страница бывшего полузащитника «Арсенала» и Андрея Аршавина, которую просматривали в среднем 1858,5 раз в день.

Следом идут хавбек Дмитрий Тарасов (1406,8), нападающий «Краснодара» (1268,8) и экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков (1121).

В первую десятку также вошли Александр Кокорин («Зенит», 844,7), Игорь Акинфеев ( , 824,1), Роман Павлюченко (737,6), Дмитрий Сычев («Казанка», 697,8), (главный тренер «Ростова», 649,2) и Артем Дзюба («Зенит», 645,8).

Для сравнения, страницу актера Дмитрия Марьянова в прошлом году в среднем посещали 5628,1 раз в день, актрисы Веры Глаголевой 5509 раз, а страницу Дмитрия Нагиева 5353,4 раз.