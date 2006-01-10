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    Хавбек «Славена» Бистрович проходит медосмотр для ЦСКА в Германии

    Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Хорватия Славен возможные трансферы товарищеские матчи (клубы) Кристиян Бистрович

    ЦСКА близок к приобретению опорного полузащитника «Славена» Кристияна Бистровича.

    19-летний хорватский хавбек в Германии проходит медосмотр перед трансфером в российский клуб.

     ЦСКА заплатит 250-300 тысяч евро, а также выплатит «Славену» процент от последующей перепродажи футболиста.

    Скаут ЦСКА обратил внимание на Бистровича во время контрольного матча хорватской команды со «Спартаком» в июле 2017 года (1:1), в которой игрок отдал голевой пас на Бруно Богоевича.

    Подробную статистику выступлений Бистровича смотрите здесь.

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