Хавбек «Славена» Бистрович проходит медосмотр для ЦСКА в Германии

ЦСКА близок к приобретению опорного полузащитника «Славена» Кристияна Бистровича.
19-летний хорватский хавбек в Германии проходит медосмотр перед трансфером в российский клуб.
ЦСКА заплатит 250-300 тысяч евро, а также выплатит «Славену» процент от последующей перепродажи футболиста.
Скаут ЦСКА обратил внимание на Бистровича во время контрольного матча хорватской команды со «Спартаком» в июле 2017 года (1:1), в которой игрок отдал голевой пас на Бруно Богоевича.
Подробную статистику выступлений Бистровича смотрите здесь.
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