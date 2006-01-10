Хавбек «Славена» Бистрович проходит медосмотр для ЦСКА в Германии

ЦСКА близок к приобретению опорного полузащитника Кристияна Бистровича.

19-летний хорватский хавбек в Германии проходит медосмотр перед трансфером в российский клуб.

ЦСКА заплатит 250-300 тысяч евро, а также выплатит «Славену» процент от последующей перепродажи футболиста.

Скаут ЦСКА обратил внимание на Бистровича во время контрольного матча хорватской команды со в июле 2017 года (1:1), в которой игрок отдал голевой пас на Бруно Богоевича.

Подробную статистику выступлений Бистровича смотрите здесь.