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    Харри Кейн о своем будущем: «Пока «Тоттенхэм» будет бороться за титулы, я буду всем доволен»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания Тоттенхэм Филиппе Коутиньо Харри Кейн

    Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн ответил на вопрос о своем будущем в лондонском клубе.

    – Как «Тоттенхэму» вас удержать?

    – Я всегда говорил: нужно прогрессировать, становиться лучше, мы хотим завоевывать трофеи. Это наша цель, и пока клуб будет продолжать за нее бороться, я буду здесь всем доволен.

    Мы близки к чемпионству в последние пару сезонов, но наша цель – выигрывать титулы. Мы будем стараться делать это.

    – Что думаете о переходе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону»?

    – Если игрок хочет уйти, зачем его удерживать? Он не собирается оставаться, он не собирается играть в каждом матче, он не будет играть сердцем. Думаю, он вел себя очень профессионально в течение последних 6 месяцев.

    Я не думаю, что «Ливерпуль» можно назвать бессильным. Они получили предложение и его приняли. Но я думаю, что если игрок хочет уйти – лучше его отпустить, – заявил Кейн.

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