Филиппе Коутиньо: «Я бы не ушел из «Ливерпуля» ради любого другого клуба, но «Барселона» – это мечта»

Новичок «Барселоны» Филиппе Коутиньо тепло отозвался о своем бывшем клубе – «Ливерпуле».

«Ливерпуль» находится в отличном состоянии. Там очень, очень хорошие футболисты. Трансфер ван Дейка – очень сильное заявление. Мо Салах – невероятный игрок. Я продолжу следить за ними и буду радоваться их титулам и успехам.

Я бы не ушел из «Ливерпуля» ради любого другого клуба, но «Барселона» – это нечто другое. Это мечта, это магическое место для меня. Когда я был молод, я смотрел на игру Роналдиньо, когда он творил магию. Теперь то же самое делает Месси.

Я всегда отдавался на 100%, когда играл за «Ливерпуль». В течение пяти лет я делал все возможное. Я люблю этот клуб, но настало время для нового приключения. У меня останутся великолепные воспоминания, мне многих нужно поблагодарить. Я вырос здесь как игрок.

Я вернусь, чтобы попрощаться с одноклубниками, сотрудниками клуба и теми, кто помогал мне и моей семье. Теперь я смотрю вперед. Настало время», – сказал Коутиньо.

Бразилец выплатил «Ливерпулю» 11,5 миллиона фунтов, чтобы совершить переход в «Барселону».

Коутиньо не лучшая замена Иньесте. «Барса» сильно рискует

Коутиньо исполнил мечту. Порадуемся за хорошего человека