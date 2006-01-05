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    «Барселона» предложит «Ливерпулю» за Коутиньо 120 млн евро плюс 40 млн бонусами

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    «Барселона» готовит очередное предложение по трансферу полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

    Каталонцы предложат за игрока около 160 миллионов евро (включая бонусы). 106 миллионов фунтов (120 – в евро) будут гарантированными выплатами, еще 36 (40) миллионов будут привязаны к количеству матчей Коутиньо за «Барселону» или завоевание «Барсой» трофеев.

    Этим предложение отличается от летнего – тогда каталонцы включали в бонусные пункты нереалистичные цели вроде завоевания Коутиньо «Золотого мяча».

    «Ливерпуль» пытался убедить Коутиньо остаться в клубе хотя бы до лета, но бразилец твердо намерен перейти в «Барселону» уже этой зимой, при этом отказавшись от повышения зарплаты в Англии.

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