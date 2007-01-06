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    Азар отклонил два предложения «Челси» о продлении контракта и хочет перейти в «Реал»

    Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Зинедин Зидан Эден Азар

    Полузащитник «Челси» Эден Азар сохраняет желание в будущем перейти в «Реал».

    Люди из испанского клуба в последние недели сообщили агентам 26-летнего бельгийца о предметном интересе к игроку.

    Действующее соглашение Азара с лондонцами рассчитано до 2020 года. Футболист уже отклонил два предложения «Челси» о продлении контракта.

    Главному тренеру «Реала» Зинедину Зидану нравится игра Азара, а сам игрок является поклонником француза и всегда мечтал перейти в мадридскую команду.

    Ранее отец Азара сообщал, что Эден отклонил предложение «Челси», чтобы отреагировать на интерес со стороны «Реала». При этом мадридцы планировали отказаться от трансфера бельгийца и сделать ставку на Марко Асенсио.

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