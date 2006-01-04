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    El Chiringuito: У Роналду есть три предложения по трансферу

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может покинуть мадридский клуб.

    Как утверждает журналист Эду Агирре в программе El Chiringuito, у Роналду есть три предложения по трансферу. Одно из них носит предметный характер и официально поступит «Реалу» в ближайшие дни.

    При этом «Реал» не теряет надежды сохранить футболиста и тоже ведет с ним переговоры. 

    Журналист El Chiringuito: «Роналду взбешен словами Переса о Неймаре и не хочет продлевать контракт с «Реалом» 

     

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