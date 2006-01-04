Нападающий Криштиану Роналду может покинуть мадридский клуб.

Как утверждает журналист Эду Агирре в программе El Chiringuito, у Роналду есть три предложения по трансферу. Одно из них носит предметный характер и официально поступит «Реалу» в ближайшие дни.

При этом «Реал» не теряет надежды сохранить футболиста и тоже ведет с ним переговоры.

Журналист El Chiringuito: «Роналду взбешен словами Переса о Неймаре и не хочет продлевать контракт с «Реалом»