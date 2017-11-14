El Chiringuito: Роналду сообщил Пересу о желании покинуть «Реал» летом

Форвард Криштиану Роналду по окончании сезона намерен сменить клуб и уже сообщил об этом президенту мадридцев .

Однако Перес не собирается отпускать португальца в июне 2018 года.

Роналду, в свою очередь, отклонил предложение о продлении контракта с «Реалом», полагая, что его недостаточно ценят. Кроме того, попытки клуба приобрести Килиана Мбаппе («ПСЖ») и других звезд нападающий воспринимает как неуважение к себе.

Криштиану Роналду: «У меня в «Реале» все отлично. Не хочу продлевать 4-летний контракт»