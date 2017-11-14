El Chiringuito: Роналду сообщил Пересу о желании покинуть «Реал» летом
Форвард «Реала» Криштиану Роналду по окончании сезона намерен сменить клуб и уже сообщил об этом президенту мадридцев Флорентино Пересу.
Однако Перес не собирается отпускать португальца в июне 2018 года.
Роналду, в свою очередь, отклонил предложение о продлении контракта с «Реалом», полагая, что его недостаточно ценят. Кроме того, попытки клуба приобрести Килиана Мбаппе («ПСЖ») и других звезд нападающий воспринимает как неуважение к себе.
Криштиану Роналду: «У меня в «Реале» все отлично. Не хочу продлевать 4-летний контракт»
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