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    «Барселона» заработала от продажи телеправ 146,2 млн евро, «Реал» – 140,1 млн

    Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико примера Испания бизнес телевидение

    Стали известны доходы испанских клубов от продажи прав на показ матчей чемпионата Испании.

    Первое место по доходам от реализации ТВ-прав в Ла Лиге заняла «Барселона», которая получила от телеканалов 146,2 миллиона евро. Мадридский «Реал» немного уступил каталонскому конкуренту, заработав 140,1 млн евро. Тройку лидеров замыкает «Атлетико», получивший 99,2 миллиона евро.

    Сумма все команды примеры заработали за год от продажи ТВ-прав 1246,7 миллионов евро.

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