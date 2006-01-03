«Барселона» заработала от продажи телеправ 146,2 млн евро, «Реал» – 140,1 млн

Стали известны доходы испанских клубов от продажи прав на показ матчей чемпионата Испании.

Первое место по доходам от реализации ТВ-прав в Ла Лиге заняла , которая получила от телеканалов 146,2 миллиона евро. Мадридский немного уступил каталонскому конкуренту, заработав 140,1 млн евро. Тройку лидеров замыкает , получивший 99,2 миллиона евро.

Сумма все команды примеры заработали за год от продажи ТВ-прав 1246,7 миллионов евро.