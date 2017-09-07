«Одноклассники» покажут все матчи чемпионата Испании

Компания «Телеспорт» и социальная сеть «Одноклассники» договорились о трансляциях чемпионата Испании.

Матчи сезона-2017/18 в прямом эфире будут транслироваться в группе канала «Сила» в «Одноклассниках».

Показ турнира начнется уже в это воскресенье, 9 сентября.

Расписание матчей на 9 сентября:

– «Леванте» – 13.40. Комментатор – Дементьев.

«Валенсия» – «Атлетико» – 17.15 – Минин и Воробьев.

«Севилья» – «Эйбар» – 19.30 – Уткин.

– «Эспаньол» – 21.45 – Борисов и Алхазов.