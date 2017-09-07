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    «Одноклассники» покажут все матчи чемпионата Испании

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Атлетико Эспаньол Леванте примера Испания телевидение Эйбар Сила ТВ

    Компания «Телеспорт» и социальная сеть «Одноклассники» договорились о трансляциях чемпионата Испании.

    Матчи сезона-2017/18 в прямом эфире будут транслироваться в группе канала «Сила» в «Одноклассниках».

    Показ турнира начнется уже в это воскресенье, 9 сентября.

    Расписание матчей на 9 сентября:

    «Реал» – «Леванте» – 13.40. Комментатор – Дементьев.
    «Валенсия» – «Атлетико» – 17.15 – Минин и Воробьев.
    «Севилья» – «Эйбар» – 19.30 – Уткин.
    «Барселона» – «Эспаньол» – 21.45 – Борисов и Алхазов.

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