«Одноклассники» покажут все матчи чемпионата Испании
Компания «Телеспорт» и социальная сеть «Одноклассники» договорились о трансляциях чемпионата Испании.
Матчи сезона-2017/18 в прямом эфире будут транслироваться в группе канала «Сила» в «Одноклассниках».
Показ турнира начнется уже в это воскресенье, 9 сентября.
Расписание матчей на 9 сентября:
«Реал» – «Леванте» – 13.40. Комментатор – Дементьев.
«Валенсия» – «Атлетико» – 17.15 – Минин и Воробьев.
«Севилья» – «Эйбар» – 19.30 – Уткин.
«Барселона» – «Эспаньол» – 21.45 – Борисов и Алхазов.
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