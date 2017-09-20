«Барселона» больше всех в примере тратит на зарплаты – 507 млн евро, «Реал» – 499 млн

Ла Лига раскрыла суммы, которые тратят клубы примеры и сегунды в текущем сезоне на зарплаты игроков и тренеров.

Рейтинг возглавила «Барселона», которая заплатит 507 миллионов евро. Вторым стал (499), третьим – «Атлетико» (237).

Меньше всех в примере тратят «Хетафе» и – по 29 миллионов евро.

Отметим, что зарплаты команд «Севильи» и «Барселоны» в сегунде включены в сумму этих клубов, выступающих в примере.

Фото: официальный сайт Ла Лиги

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