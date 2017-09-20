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    «Барселона» больше всех в примере тратит на зарплаты – 507 млн евро, «Реал» – 499 млн

    Теги Барселона Реал Мадрид Хетафе Атлетико примера Испания бизнес фото Лас-Пальмас Д2 Испания

    Ла Лига раскрыла суммы, которые тратят клубы примеры и сегунды в текущем сезоне на зарплаты игроков и тренеров.

    Рейтинг возглавила «Барселона», которая заплатит 507 миллионов евро. Вторым стал «Реал» (499), третьим – «Атлетико» (237).

    Меньше всех в примере тратят «Хетафе» и «Лас-Пальмас» – по 29 миллионов евро.

    Отметим, что зарплаты команд «Севильи» и «Барселоны» в сегунде включены в сумму этих клубов, выступающих в примере.

    Фото: официальный сайт Ла Лиги

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