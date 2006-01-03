Пеп Гвардиола: «Такой календарь просто убьет игроков. Федерация не думает о них, хотя должна»

Главный тренер Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Уотфордом» (3:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

«Мы отлично сыграли. После того, как мы потеряли два очка, мы говорили о нашей реакции, потому что большие команды теряют очки, но не слишком много.

Мы сделали пять изменений после последней игры, но это не наша вина. Я знаю, что в Англии шоу должно продолжаться, но это не нормальные парни. Большие боссы должны это понять.

Такой календарь просто убьет игроков. Федерация не думает об игроках, хотя должна. Они играют 11 месяцев подряд. Федерация должна защищать их. Мы должны думать о художниках этого выступления, но я знаю, что этого не произойдет», – сказал Гвардиола.