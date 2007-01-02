Пеп Гвардиола: «Календарь АПЛ – катастрофа, но это традиция. Я должен адаптироваться»

Главный тренер Пеп Гвардиола раскритиковал календарь английской премьер-лиги.

«Если вы скажете мне, что технически или физически такой календарь полезен игрокам, я отвечу: «Нет, это катастрофа».

Это традиция, я должен к этому привыкнуть. Иногда есть три дня на восстановление, иногда – четыре, иногда – два. Все в равных условиях. В прошлом сезоне у нас было меньше времени на восстановление, может, в следующем будет побольше.

Что есть, то есть. Я могу поделиться своим мнением насчет этого, но я не буду пытаться обратиться к руководству, чтобы все изменить. Ни за что», – сказал Гвардиола.