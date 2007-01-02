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    Пеп Гвардиола: «Календарь АПЛ – катастрофа, но это традиция. Я должен адаптироваться»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола календарь

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола раскритиковал календарь английской премьер-лиги.

    «Если вы скажете мне, что технически или физически такой календарь полезен игрокам, я отвечу: «Нет, это катастрофа».

    Это традиция, я должен к этому привыкнуть. Иногда есть три дня на восстановление, иногда – четыре, иногда – два. Все в равных условиях. В прошлом сезоне у нас было меньше времени на восстановление, может, в следующем будет побольше.

    Что есть, то есть. Я могу поделиться своим мнением насчет этого, но я не буду пытаться обратиться к руководству, чтобы все изменить. Ни за что», – сказал Гвардиола.

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