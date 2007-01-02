Liverpool Echo: Коутиньо не сообщал «Ливерпулю» о желании перейти в «Барселону»

Ситуация с возможным переходом полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону» продолжает развиваться.

Каталонское издание Diario Sport сообщило, что бразилец заявил «Ливерпулю», что хочет уйти в «Барсу» и больше не будет играть за мерсисайдцев.

При этом Liverpool Echo утверждает, что Коутиньо не контактировал с клубом по этому вопросу, не общался ни с руководством, ни с Юргеном Клоппом.

«Ливерпуль» не хочет продавать бразильца этой зимой, поскольку не видит в этом выгоды, но готов подумать над предложением, если оно будет достаточно большим. Запросов и предложений от «Барселоны» клуб не получал.

Goal.com сообщает, что Коутиньо хочет перейти в «Барсу». «Ливерпуль» пытался переподписать с ним контракт, предлагая повышенную зарплату, но бразильца привлекают обещания «Барсы» строить команду вокруг него.