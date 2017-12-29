Де Брюйне получил травму в игре с «Кристал Пэлас» и покинул поле на носилках

Полузащитник Кевин де Брюйне получил травму в игре с (0:0) в рамках 21-го тура премьер-лиги.

Бельгиец покинул поле на носилках в добавленное ко второму тайму время. К тому моменту «Манчестер Сити» использовал все свои замены, поэтому команда заканчивала матч вдесятером.

В первом тайме травму получил нападающий Габриэл Жезус. Форвард «Манчестер Сити» был заменен и покинул поле в слезах.

Подробную статистику выступлений де Брюйне вы можете посмотреть здесь.