«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Жезус получил травму и покинул поле в слезах

Форвард Габриэл Жезус получил травму в матче премьер-лиги с (0:0).

Бразилец повредил колено в одном из стыков, но вернулся на поле. Однако через несколько минут он лег на газон, сигнализируя о том, что не сможет продолжить игру.

Габриэла заменил нападающий Серхио Агуэро. Жезус покинул поле в слезах.