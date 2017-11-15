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    «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Жезус получил травму и покинул поле в слезах

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро травмы фото Кристал Пэлас Габриэл Жезус

    Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус получил травму в матче премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (0:0).

    Бразилец повредил колено в одном из стыков, но вернулся на поле. Однако через несколько минут он лег на газон, сигнализируя о том, что не сможет продолжить игру.

    Габриэла заменил нападающий Серхио Агуэро. Жезус покинул поле в слезах.

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