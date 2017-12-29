Жозе Моуринью: «Очень расстроен из-за того, что нам не дали пенальти»

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью рассказал о матче премьер-лиги против «Саутгемптона» (0:0).
«Неудачный день для Поусона (главный арбитр матча – прим. Sports.ru), он фантастический судья, один из лучших в Европе.
Мы не реализовали хорошие моменты, но я очень расстроен из-за того, что нам не дали пенальти. Я не говорю, что расстроен из-за судейства, Поусон отработал хорошо, но он принял очень важное решение, не назначив пенальти.
Доволен игроками, их желанием победить, очень рад, что работаю с этой командой», – сказал Моуринью.
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