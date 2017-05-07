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    Мартин Киоун о «МЮ»: «5 лет без чемпионства – такое было немыслимо в эру Фергюсона»

    Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Жозе Моуринью премьер-лига Англия Мартин Киоун

    Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун поделился мнением о неудачной игре «Манчестер Юнайтед» в последних матчах.

    «Думаю, что Моуринью потерял контакт с игроками, от них не видно никакого желания бороться. Нужно проделать определенную работу с игроками, чтобы они снова стали забивать. Я не вижу той гармонии в команде, которая была в «МЮ» на старте сезона.

    Скорее всего, клуб вновь не выиграет чемпионство в этом сезоне. 5 лет без титула – такое было немыслимо представить в эру Алекса Фергюсона», – сказал Киоун.

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