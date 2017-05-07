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    Жозе Моуринью: «Надеюсь, Венгер сохранит свой пост в «Арсенале»

    Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Жозе Моуринью Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пожелал Арсену Венгеру, возглавляющему «Арсенал», остаться в клубе по завершении сезона.

    «Я симпатизирую всем остальным тренерам, потому что все мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Все.

    Футбол изменился. Сейчас тренеру нереально задержаться на своей должности на долгий период.

    В футболе сейчас если ты не добиваешься успеха, тебя выгоняют. Поэтому мне жаль других тренеров.

    Когда ты в клубе 20 лет, невозможно сделать так, чтобы каждый год был успешным. Об этом вам скажет даже сэр Алекс Фергюсон.

    Я на самом деле хочу, чтобы Арсен Венгер сохранил свой пост в «Арсенале». Это действительно так. Надеюсь, что клуб доверит ему все исправить.

    Думаю, Арсен – последний пример тренера, дающий стабильность своему клубу на протяжении такого длительного периода.

    Таким же человеком для «МЮ» был сэр Алекс Фергюсон, и он смог уйти тогда, когда посчитал, что пришло время. Надеюсь, то же произойдет и с Венгером. А почему нет?» – сказал Моуринью.

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