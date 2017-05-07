Главный тренер Жозе Моуринью пожелал Арсену Венгеру, возглавляющему , остаться в клубе по завершении сезона.

«Я симпатизирую всем остальным тренерам, потому что все мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Все.

Футбол изменился. Сейчас тренеру нереально задержаться на своей должности на долгий период.

В футболе сейчас если ты не добиваешься успеха, тебя выгоняют. Поэтому мне жаль других тренеров.

Когда ты в клубе 20 лет, невозможно сделать так, чтобы каждый год был успешным. Об этом вам скажет даже сэр .

Я на самом деле хочу, чтобы Арсен Венгер сохранил свой пост в «Арсенале». Это действительно так. Надеюсь, что клуб доверит ему все исправить.

Думаю, Арсен – последний пример тренера, дающий стабильность своему клубу на протяжении такого длительного периода.

Таким же человеком для «МЮ» был сэр Алекс Фергюсон, и он смог уйти тогда, когда посчитал, что пришло время. Надеюсь, то же произойдет и с Венгером. А почему нет?» – сказал Моуринью.