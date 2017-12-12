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    Моуринью о потасовке после матча с «Ман Сити»: «Дело в разных подходах. Разное поведение, разное воспитание»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Борнмут

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью кратко прокомментировал потасовку в подтрибунном помещении после матча с»Манчестер Сити» (1:2).

    «Я здесь не для того, чтобы комментировать слова Пепа Гвардиолы. Единственное, что скажу: тут дело в разных подходах. Разное поведение, разное воспитание.

    Это пресс-конференция перед матчем с «Борнмутом», а не после игры с «Ман Сити». Вопрос закрыт.

    После поражения хочешь победить чуть сильнее. Никто не любит проигрывать один матч, никто не хочет проиграть два раза подряд. Это относится к любой команде. 

    Мы идем от матчу к матчу. Стараемся победить и набрать максимум очков», – рассказал Моуринью. 

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