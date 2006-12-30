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    «Челси» объявил о прибыли в прошлом сезоне в размере 15 млн фунтов

    Теги Челси премьер-лига Англия бизнес

    «Челси» обнародовал итоги финансового года по состоянию на 30 июня.

    За период прошлого сезона оборот клуба увеличился с 329,1 миллиона фунтов до рекордных 361,3 млн (рост 9,8%). Благодаря этому прибыль составила 15,3 млн.

    Такой результат достигнут за счет выросших доходов от продажи телевизионных прав и победы в чемпионате Англии-2017.

    Из-за неучастия «Челси» в еврокубках доходы от сборов в дни матчей немного упали. Кроме того, зафиксированы операционные убытки. Вместе с тем прибыль по трансферным сделкам составила 69,2 млн.

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