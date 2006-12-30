Жозе Моуринью: «Лукаку — монстр, но не машина. Он устал, но я не могу дать ему отдохнуть»

Главный тренер Жозе Моуринью поделился мнением об игре форварда команды .

«Я не могу дать ему отдохнуть. Он устал. Физически он монстр, но не машина, и он это чувствует. Благодарить Ромелу в первую очередь должен я, а не журналисты, болельщики и эксперты.

Думаю, отыграть 20 матчей в АПЛ по 90 минут для форварда, да и для любого игрока, это просто невероятно. Если вы центральный защитник или опорник, то вы можете контролировать свою энергию, играя позиционно, вы можете выдержать такой график. Но когда речь идет о форварде, я должен быть ему благодарен.

Виноват ли он в последних пропущенных голах, когда находился в нашей штрафной? Прямой вины нет, но это как раз следствие того, что ему нужна небольшая передышка. Но для меня и для команды он превосходный игрок, который полностью выкладывается на поле, поэтому я не вправе критиковать его», — сказал Моуринью.

В 20 матчах сезона АПЛ Лукаку забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

В списке самых высокооплачиваемых игроков лиги 24-летний бельгиец занимает 2-е место с окладом 250 тысяч фунтов в неделю.