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    Жозе Моуринью: «Лукаку — монстр, но не машина. Он устал, но я не могу дать ему отдохнуть»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Ромелу Лукаку

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об игре форварда команды Ромелу Лукаку.

    «Я не могу дать ему отдохнуть. Он устал. Физически он монстр, но не машина, и он это чувствует. Благодарить Ромелу в первую очередь должен я, а не журналисты, болельщики и эксперты.

    Думаю, отыграть 20 матчей в АПЛ по 90 минут для форварда, да и для любого игрока, это просто невероятно. Если вы центральный защитник или опорник, то вы можете контролировать свою энергию, играя позиционно, вы можете выдержать такой график. Но когда речь идет о форварде, я должен быть ему благодарен.

    Виноват ли он в последних пропущенных голах, когда находился в нашей штрафной? Прямой вины нет, но это как раз следствие того, что ему нужна небольшая передышка. Но для меня и для команды он превосходный игрок, который полностью выкладывается на поле, поэтому я не вправе критиковать его», — сказал Моуринью.

    В 20 матчах сезона АПЛ Лукаку забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

    В списке самых высокооплачиваемых игроков лиги 24-летний бельгиец занимает 2-е место с окладом 250 тысяч фунтов в неделю.

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