«МЮ» – «Ман Сити». После матча Моуринью ударили бутылкой по голове в результате массовой драки

По окончании матча чемпионата Англии – «Манчестер Сити» (1:2) в подтрибунном помещении «Олд Траффорд» между игроками и тренерами команд случилась массовая потасовка.

Конфликт начался после того, как главному тренеру «МЮ» не понравилось, что гости слишком бурно праздновали победу, громко включив музыку в раздевалке.

Португалец попросил «горожан» проявить уважение к сопернику, но между ним и вратарем «Сити» Эдерсоном произошла перепалка – тренер и игрок орали друг на друга на португальском языке. Позже к конфликту присоединились другие футболисты.

В итоге Моуринью ударили по голове пластиковой бутылкой и облили молоком, а второму тренеру «Сити» Микелю Артете разбили бровь. Активное участие в стычке принимал, в частности, форвард «МЮ» . Потасовка прекратилась только после вмешательства службы безопасности «Олд Траффорд».