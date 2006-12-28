Виргил ван Дейк: «С нетерпением жду момента, когда смогу надеть знаменитую красную футболку и выйти на поле «Энфилда»

Защитник Виргил ван Дейк рассказал о переходе в мерсисайдский клуб.

«Очень рад и горд тем, что стал игроком «Ливерпуля». Замечательный день для меня и моей семьи, потому что я стал частью одного из самых больших клубов в мире.

С нетерпением жду момента, когда смогу надеть знаменитую красную футболку и выйти на поле «Энфилда». Сделаю все возможное, чтобы помочь команде добиться чего-то особенного в ближайшие годы.

Хочу также поблагодарить тренеров, руководство, игроков и болельщиков за все, что они сделали для меня. Всегда будут в долгу перед этим клубом за то, что ни дали мне возможность играть в АПЛ. Мне очень нравилось в «Саутгемптоне», где я обрел новых друзей на всю жизнь. Спасибо за все!» – сказал ван Дейк.