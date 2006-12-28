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    Виргил ван Дейк: «С нетерпением жду момента, когда смогу надеть знаменитую красную футболку и выйти на поле «Энфилда»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Саутгемптон Виргил ван Дейк

    Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал о переходе в мерсисайдский клуб.

    «Очень рад и горд тем, что стал игроком «Ливерпуля». Замечательный день для меня и моей семьи, потому что я стал частью одного из самых больших клубов в мире.

    С нетерпением жду момента, когда смогу надеть знаменитую красную футболку и выйти на поле «Энфилда». Сделаю все возможное, чтобы помочь команде добиться чего-то особенного в ближайшие годы.

    Хочу также поблагодарить тренеров, руководство, игроков и болельщиков «Саутгемптона» за все, что они сделали для меня. Всегда будут в долгу перед этим клубом за то, что ни дали мне возможность играть в АПЛ. Мне очень нравилось в «Саутгемптоне», где я обрел новых друзей на всю жизнь. Спасибо за все!» – сказал ван Дейк.

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