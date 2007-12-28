Пеп Гвардиола: «Тяжело, когда соперник не хочет играть. Мы создали достаточно моментов, чтобы победить 2:0, 3:0 или 4:0»

Главный тренер Пеп Гвардиола отметил оборонительный стиль «Ньюкасла» (1:0) и порадовался за форварда .

«Мы сделали все [что могли], но тяжело, когда соперник не хочет играть. На последних минутах мы играли в ритме , было нелегко, потому что при счете 1:0 игра не закончена. Мы создали достаточно моментов, чтобы победить 2:0, 3:0 или 4:0.

Держать такой уровень нелегко, но мы победили и оторвались на 15 очков.

Каждый тренер решает, что он хочет: я предпочитаю играть, но я с уважением отношусь к соперникам, и мы изучаем, как атаковать в матчах с ними.

Рахим Стерлинг много забивает и хорошо играет – мы рады за него», – сообщил Гвардиола.

«Манчестер Сити» одержал 18-ю победу в АПЛ подряд и оторвался от «МЮ» на 15 очков

Выборы-2018. Гвардиола уничтожит всех