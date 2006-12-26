Кейн опередил Месси по голам в 2017 году. У него 56 мячей

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (5:1, второй тайм) сделал хет-трик.
Этот мяч стал для него 56-м в 2017 году. Таким образом, англичанин опередил по этому показателю нападающего «Барселоны» Лионеля Месси (54 гола).
Кейн забил 56 голов в 52 матчах: 49 голов за «Тоттенхэм» и 7 за сборную Англии.
Форвард также обогнал Криштиану Роналду («Реал»), Эдинсона Кавани («ПСЖ») и Роберта Левандовского («Бавария»), которые забили по 53 гола.
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