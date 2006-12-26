Кейн опередил Месси по голам в 2017 году. У него 56 мячей

Нападающий Харри Кейн в матче 20-го тура чемпионата Англии против (5:1, второй тайм) сделал хет-трик.

Этот мяч стал для него 56-м в 2017 году. Таким образом, англичанин опередил по этому показателю нападающего «Барселоны» Лионеля Месси (54 гола).

Кейн забил 56 голов в 52 матчах: 49 голов за «Тоттенхэм» и 7 за сборную Англии.

Форвард также обогнал Криштиану Роналду ( ), Эдинсона Кавани («ПСЖ») и Роберта Левандовского ( ), которые забили по 53 гола.