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    Кейн опередил Месси по голам в 2017 году. У него 56 мячей

    Теги Бавария ПСЖ Эдинсон Кавани Криштиану Роналду премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция примера Испания Тоттенхэм Саутгемптон Роберт Левандовски Харри Кейн

    Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (5:1, второй тайм) сделал хет-трик.

    Этот мяч стал для него 56-м в 2017 году. Таким образом, англичанин опередил по этому показателю нападающего «Барселоны» Лионеля Месси (54 гола).

    Кейн забил 56 голов в 52 матчах: 49 голов за «Тоттенхэм» и 7 за сборную Англии.

    Форвард также обогнал Криштиану Роналду («Реал»), Эдинсона Кавани («ПСЖ») и Роберта Левандовского («Бавария»), которые забили по 53 гола.

    Опрос

    Харри Кейн когда-нибудь перейдет в «Реал»?

    3367 голосов 2
    • Да
      58%
    • Нет
      42%

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