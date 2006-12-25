Массимо Каррера: «Настоящий «Спартак» — тот, что победил ЦСКА»

Главный тренер Массимо Каррера отметил самый важный матч уходящего года.

– Матч этого сезона, который вспоминаете в первую очередь?

– Последний, против . Разгромить принципиального соперника всего через несколько дней после унижения в Ливерпуле – это действительно преодоление. Ценю, что ребята сумели таким образом переломить себя, обстоятельства, настроение.

– 0:7 и 3:0 за одну неделю. Где здесь настоящий «Спартак»?

– Точно не в Ливерпуле. Но это пока и не та команда, которая громит «Севилью» 5:1, давайте будем честны. Настоящий «Спартак» – он где-то посередине. Вот против ЦСКА, как мне кажется, мы были близки к истине. «Спартак» снова показал себя командой бойцов, это и есть наша суть, — сказал Каррера.