«Барселона» заявила, что не вела переговоров с Гризманном

опровергла информацию о переговорах с нападающим Антуаном Гризманном.

Ранее стало известно об официальной жалобе в ФИФА со стороны мадридского клуба по поводу сложившейся ситуации.

«Барселона» не вела переговоров с каким-либо футболистом, поэтому мы понимаем, что никакого нарушения с нашей стороны не было», – заявил представитель каталонского клуба.

«Барселона» забирает Гризманна у «Атлетико». Что происходит?