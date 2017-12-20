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    «Барселона» заявила, что не вела переговоров с Гризманном

    Теги Барселона Атлетико примера Испания возможные трансферы ФИФА Антуан Гризманн

    «Барселона» опровергла информацию о переговорах с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.

    Ранее стало известно об официальной жалобе в ФИФА со стороны мадридского клуба по поводу сложившейся ситуации.

    «Барселона» не вела переговоров с каким-либо футболистом, поэтому мы понимаем, что никакого нарушения с нашей стороны не было», – заявил представитель каталонского клуба.

    «Барселона» забирает Гризманна у «Атлетико». Что происходит?

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