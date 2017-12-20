«Барселона» заявила, что не вела переговоров с Гризманном
«Барселона» опровергла информацию о переговорах с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.
Ранее стало известно об официальной жалобе в ФИФА со стороны мадридского клуба по поводу сложившейся ситуации.
«Барселона» не вела переговоров с каким-либо футболистом, поэтому мы понимаем, что никакого нарушения с нашей стороны не было», – заявил представитель каталонского клуба.
«Барселона» забирает Гризманна у «Атлетико». Что происходит?
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