«Локомотив» и «Наполи» претендуют на 20-летнего форварда «Фламенго» Визеу

Нападающий Фелипе Визеу может сменить клуб.

Как утверждает журналист Esporte Interativo Вене Касагранде, на игрока претендуют «Наполи» и .

Оба клуба уже контактировали с компанией OTB, представляющей интересы 20-летнего бразильца.

В текущем сезоне Визеу забил всего 2 гола и сделал 1 голевую передачу в матчах чемпионата Бразилии.

Он также забил 5 голов в матче Копа Судамерикана и стал лучшим бомбардиром турнира наряду с еще двумя футболистами.

Подробную статистику Фелипе Визеу можно изучить здесь.

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