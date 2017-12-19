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    «Локомотив» и «Наполи» претендуют на 20-летнего форварда «Фламенго» Визеу

    Теги Локомотив Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Наполи Фелипе Визеу

    Нападающий «Фламенго» Фелипе Визеу может сменить клуб.

    Как утверждает журналист Esporte Interativo Вене Касагранде, на игрока претендуют «Наполи» и «Локомотив».

    Оба клуба уже контактировали с компанией OTB, представляющей интересы 20-летнего бразильца.

    В текущем сезоне Визеу забил всего 2 гола и сделал 1 голевую передачу в матчах чемпионата Бразилии.

    Он также забил 5 голов в матче Копа Судамерикана и стал лучшим бомбардиром турнира наряду с еще двумя футболистами.

    Подробную статистику Фелипе Визеу можно изучить здесь.

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