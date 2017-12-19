«Локомотив» и «Наполи» претендуют на 20-летнего форварда «Фламенго» Визеу
Нападающий «Фламенго» Фелипе Визеу может сменить клуб.
Как утверждает журналист Esporte Interativo Вене Касагранде, на игрока претендуют «Наполи» и «Локомотив».
Оба клуба уже контактировали с компанией OTB, представляющей интересы 20-летнего бразильца.
В текущем сезоне Визеу забил всего 2 гола и сделал 1 голевую передачу в матчах чемпионата Бразилии.
Он также забил 5 голов в матче Копа Судамерикана и стал лучшим бомбардиром турнира наряду с еще двумя футболистами.
Подробную статистику Фелипе Визеу можно изучить здесь.
Футболист «Фламенго» подрался с одноклубником и показал ему фак после гола
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.