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    Валерий Карпин: «В «Ростове» собраны качественные футболисты, с которыми нам по силам решать поставленные задачи»

    Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин

    Валерий Карпин прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ростова».

    «Я очень рад приступить к работе в «Ростове». Это клуб с амбициозным руководством, которое заботится о клубе и делает все, чтобы сохранить футбольные традиции в Ростове. В команде собраны качественные футболисты, с которыми нам по силам решать поставленные перед нами задачи.

    Со многими футболистами я знаком, многие знают мои требования. Нам предстоит много работы, так как впереди тяжелые десять матчей, в которых мы должны будем показать все, на что способны.

    Также хочу обратиться к ростовским болельщикам, которые всегда тепло поддерживают свою команду в любой ситуации. Нам всегда важна ваша поддержка! До встречи на матчах «Ростова», – сказал Карпин.

    Контракт тренера с клубом рассчитан на 2,5 года.

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