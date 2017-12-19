Валерий Карпин: «В «Ростове» собраны качественные футболисты, с которыми нам по силам решать поставленные задачи»

Валерий Карпин прокомментировал назначение на пост главного тренера .

«Я очень рад приступить к работе в «Ростове». Это клуб с амбициозным руководством, которое заботится о клубе и делает все, чтобы сохранить футбольные традиции в Ростове. В команде собраны качественные футболисты, с которыми нам по силам решать поставленные перед нами задачи.

Со многими футболистами я знаком, многие знают мои требования. Нам предстоит много работы, так как впереди тяжелые десять матчей, в которых мы должны будем показать все, на что способны.

Также хочу обратиться к ростовским болельщикам, которые всегда тепло поддерживают свою команду в любой ситуации. Нам всегда важна ваша поддержка! До встречи на матчах , – сказал Карпин.

Контракт тренера с клубом рассчитан на 2,5 года.