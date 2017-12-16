«МЮ» хочет зимой предложить за Ковачича 30 млн евро

Полузащитник Матео Ковачич может продолжить карьеру в Англии.

Хорватский футболист интересен главному тренеру Жозе Моуринью. «МЮ» готов предложить за Ковачича 30 миллионов евро уже этой зимой.

Хорват перешел в «Реал» летом 2015 года из «Интера» за 28 миллионов евро, но не сумел стать игроком стартового состава. Срок его контракта – до лета 2021 года. Статистику Ковачича можно изучить здесь.