Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «МЮ» хочет зимой предложить за Ковачича 30 млн евро

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Матео Ковачич

    Полузащитник «Реала» Матео Ковачич может продолжить карьеру в Англии.

    Хорватский футболист интересен главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. «МЮ» готов предложить за Ковачича 30 миллионов евро уже этой зимой.

    Хорват перешел в «Реал» летом 2015 года из «Интера» за 28 миллионов евро, но не сумел стать игроком стартового состава. Срок его контракта – до лета 2021 года. Статистику Ковачича можно изучить здесь.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться