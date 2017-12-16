Карпин, Рахимов и Кононов – в шорт-листе претендентов на пост тренера «Ростова»

очертил шорт-лист претендентов на пост главного тренера.

В него входят пять человек. Клуб в качестве главного может утвердить нынешнего и.о. Дмитрия Кириченко, но есть сомнения из-за отсутствия у него собственного штаба и сложности весеннего календаря.

Кроме того, «Ростов» рассматривает кандидатуры Рашида Рахимова, и Олега Кононова. Интересен ростовчанам и тренер «Астаны» Станимир Стойлов. Срок контракта болгарина истек, сейчас он обсуждает с казахстанским клубом новый контракт.

Ранее претендентами также назывались Леонид Слуцкий и возглавляющий «Балтику» Игорь Черевченко.