Карпин, Рахимов и Кононов – в шорт-листе претендентов на пост тренера «Ростова»
«Ростов» очертил шорт-лист претендентов на пост главного тренера.
В него входят пять человек. Клуб в качестве главного может утвердить нынешнего и.о. Дмитрия Кириченко, но есть сомнения из-за отсутствия у него собственного штаба и сложности весеннего календаря.
Кроме того, «Ростов» рассматривает кандидатуры Рашида Рахимова, Валерия Карпина и Олега Кононова. Интересен ростовчанам и тренер «Астаны» Станимир Стойлов. Срок контракта болгарина истек, сейчас он обсуждает с казахстанским клубом новый контракт.
Ранее претендентами также назывались Леонид Слуцкий и возглавляющий «Балтику» Игорь Черевченко.
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