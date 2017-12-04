Черчесов о матче с Испанией или Португалией в 1/8 финала ЧМ: «Не думаем так далеко»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался назвать команду фаворитом группы А на .

– Сразу после жеребьевки вас не спросили и, соответственно, вы не сказали, считаете ли сборную России фаворитом группы А. Так считаете ли?

​– А какой смысл на словах называть кого-то фаворитом или аутсайдером? Что от этого изменится? И вообще, как можно говорить такое, если ты еще не изучил соперников? Мы – хозяева чемпионата мира. Кто хочет причислять нас к фаворитам группы – пожалуйста, причисляйте. Есть группа, она рабочая. Мы сейчас будем все изучать и делать для себя наметки, как сделать свою работу. Вот и все. Постоянно говорю: есть бумага, а есть реалии.

– Не расстроило то, что в случае выхода в 1/8 финала Россия, скорее всего, попадет либо на Испанию, либо на Португалию?

​– Мы не думаем так далеко. Есть конкретные вещи, которые нам предстоит делать шаг за шагом. Первая – досконально изучить соперников по группе. Вторая – сыграть с ними. А все остальное – потом. С португальцами встречались на Кубке конфедераций, с испанцами – только что. Опыт противостояния и с одними, и с другими есть.

​– Не находите, что красивая ничья с Испанией вызвала в России какую-то чрезмерную эйфорию?

​– Нет. Эти два матчах – не только с Испанией, но и с Аргентиной – позволили нам проверить себя на уровне этих команд. Другие, в свою очередь, посмотрели на нас. Сами мы подходим к этому, я бы сказал, сдержанно оптимистично. В рабочем порядке, не более.

​– Не опасаетесь, что сами футболисты сборной переоценят свои возможности на фоне ничьей с Испанией и такой жеребьевки группового турнира?

​– Они об этой встрече давно забыли. Она стала частью подготовки, принесла свою, повторяю, умеренную пользу, – и осталась в прошлом. Теперь смотрим только вперед и готовимся к Саудовской Аравии, Египту и Уругваю, – сказал Черчесов.