Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    FA попросила Моуринью объяснить свои слова перед матчем с «Ман Сити»: «Они падают от малейшего дуновения ветра»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбольная ассоциация Англии

    Футбольная ассоциация Англии (FA) попросила главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объясниться по поводу своего высказывания в преддверии матча 16-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:2).

    Речь идет о пресс-конференции португальца, состоявшейся 8 декабря, за два дня до игры на «Олд Траффорд». При этом FA не уточняет, какие именно слова Моуринью имеются в виду, но тогда тренер, в частности, сказал, что «игроки «Сити» падают от малейшего дуновения ветра».

    Моуринью должен дать ответ FA не позднее 18.00 18 декабря.

    Ранее FA потребовала от «МЮ» и «Ман Сити» дать комментарий относительно массовой драки между игроками и тренерами команд по окончании матча.

    Опрос

    «Ман Сити» вообще проиграет в этом сезоне АПЛ?

    5849 голосов 2
    • Не проиграет и повторит результат "Арсенала"-2004
      28%
    • Проиграет, конечно
      72%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться