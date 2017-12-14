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    Моуринью о чемпионской гонке: «Если бы все было ясно, я бы уже уехал в отпуск в Бразилию или Лос-Анджелес»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Борнмут Люк Шоу Антони Марсьяль Маркус Рэшфорд

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о победе над «Борнмутом» и о чемпионской гонке (1:0).

    – Доволен, что мы набрали 3 очка, матч получился сложным. У соперника было на один день отдыха больше, они выглядели свежее нас физически и психологически, потому что в прошлом туре у нас было сложное дерби.

    У нас были моменты, чтобы забить больше. Марсьяль упустил неплохой шанс, Рэшфорд мог забить. Но в последние 15 минут соперник поджал нас.

    Мы ощущали усталость после дерби, но не более того. Мы уступили в важном матче, такой результат не очень помогал быстрому восстановлению игроков.

    «Борнмут» – сильная команда. Если бы мы забили второй гол, то концовка встречи прошла бы спокойнее.

    Я не буду говорить, является ли Шоу для меня первым выбором или нет, он один из кандидатов на место в основе. Он восстановился после сложной травмы, ему нужно время в официальных играх, чтобы вернуться на былой уровень. Он получает это время.

    Сегодня Шоу почувствовал судороги, и мы заменили его. Мне понравилось, как стадион провожал футболиста, это помогает игрокам.

    - Завершена ли чемпионская гонка?

    – Я уже говорил, что нам надо идти от матча к матчу. Стараться побеждать в каждом из них. Впереди сложная игра с «Вест Бромвичем».

    Чемпион определяется в мае. Если бы все было ясно, я бы уже уехал в отпуск в Бразилию или Лос-Анджелес, – сказал Моуринью.

    «МЮ» идет вторым и отстает от «Манчестер Сити» на 11 очков.

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