Зидан сказал руководству «Реала», что ему не нужен новый форвард в январе. Его устраивает Бензема

Главный тренер Зинедин Зидан выступил против приобретения нового нападающего в зимнее трансферное окно.

В клубе полагают, что покупка форварда в январе могла бы помочь «Реалу», но Зидан сообщил президенту Флорентино Пересу и генеральному директору Хосе Анхелю Санчесу, что его устраивает .

Позже в общении с прессой Зидан подтвердил, что ему не нужен еще один игрок группы атаки посреди сезона.

Как считает Зидан, Бензема дает команде намного больше, чем просто голы. Это мнение разделяют и партнеры француза по «Реалу».

Сообщалось, что в шорт-лист «Реала» входят Мауро Икарди («Интер»), Алексис Санчес («Арсенал»), Федор Смолов («Краснодар») и Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).