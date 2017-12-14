Зидан сказал руководству «Реала», что ему не нужен новый форвард в январе. Его устраивает Бензема
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выступил против приобретения нового нападающего в зимнее трансферное окно.
В клубе полагают, что покупка форварда в январе могла бы помочь «Реалу», но Зидан сообщил президенту Флорентино Пересу и генеральному директору Хосе Анхелю Санчесу, что его устраивает Карим Бензема.
Позже в общении с прессой Зидан подтвердил, что ему не нужен еще один игрок группы атаки посреди сезона.
Как считает Зидан, Бензема дает команде намного больше, чем просто голы. Это мнение разделяют и партнеры француза по «Реалу».
Сообщалось, что в шорт-лист «Реала» входят Мауро Икарди («Интер»), Алексис Санчес («Арсенал»), Федор Смолов («Краснодар») и Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).
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