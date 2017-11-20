Зидан о безголевой серии Бензема: «Карим – первый, кто ждет от себя большего»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал неудачное выступление нападающего Карима Бензема в последних матчах.
«Карим – первый, кто ждет от себя большего и понимает, что способен на большее. Я здесь для того, чтобы помогать всем игрокам, не только ему.
Одна из проблем – его уверенность перед воротами, ему необходимы 1-2 момента, и тогда ситуация с безголевой серией может развернуться в другую сторону.
Надеемся, что завтра будет именно тот день, когда начнутся перемены», – сказал Зидан.
Бензема забил 1 гол в 8 матчах Ла Лиги – 14 октября с «Хетафе». До этого он отличился в игре Суперкубка Испании с «Барселоной» 17 августа. Подробнее статистику Бензема смотрите здесь.
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