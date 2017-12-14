Григорий Иванов: «Федун хочет похоронить футбол в регионах и ездить вокруг Москвы?»

Президент «Урала» Григорий Иванов не поддержал идеи о реформах РФПЛ владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Я против предложения Федуна о сокращении РФПЛ до 14 команд. В его словах есть рациональное зерно, но уменьшение РФПЛ делать не стоит.

Он хочет похоронить футбол в регионах и ездить только вокруг Москвы? С учетом лимита у нас будет 84 футболиста, которые могут играть на высоком уровне. А где будут играть остальные?

Федун прав, когда говорит, что нужно зимой играть там, где тепло, чтобы игры были на хороших полях. В этом году у нас был форс-мажор – у нас проходил Кубок конфедераций, и футболисты поздно вернулись из сборной, потом такого не будет, и в конце ноября – начале декабря спокойно могут играть и «Краснодар», и «Ростов», и «Ахмат», и «Зенит» с его раздвижной крышей.

По календарю надо думать и разговаривать – «Тосно» может арендовать «Крестовский», с «Амкаром» мы можем играть в одном туре в манеже. Все это учитывать тяжело, я понимаю, но все это можно сделать. Футболисты не должны играть в «-10» и «-15», людям же некомфортно на стадионе», – сказал Иванов.

Федун хочет изменить русский футбол. Реформа в 4 пунктах