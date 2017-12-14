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    Гендиректор «Тосно» раскритиковал реформы Федуна: «Получается, он думает только о себе»

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия РФПЛ Тосно Вячеслав Матюшенко

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко раскритиковал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна о реформах РФПЛ.

    – Как относитесь к идее сокращения премьер-лиги до 14 команд?

    – Отрицательно. Я бы вообще его увеличил до 18 клубов, потому что сложно сохранить место в премьер-лиге, когда поднимаешься из ФНЛ.

    – А к делению чемпионата после первой части на две группы, где в первой будет борьба за еврокубки и чемпионство, а во второй за выживание?

    – Тоже отрицательно. Зачем это делать?

    – По мнению Федуна, это повысит интерес и обеспечит дополнительный заработок за счет увеличения количества матчей между «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА и так далее.

    – Получается, Федун думает только о себе. А как быть другим клубам из нижней части таблицы? Им тоже нужны топ-матчи, чтобы привлекать зрителей и прочее.

    – Что думаете о предложении проводить матчи 1/16, 1/8, 1/4 финала Кубка России в городах, где пройдет ЧМ-2018, но нет клубов премьер-лиги?

    – А кто пойдет на эти игры? Местные болельщики? А как же свои? Им ведь тоже радость, когда любимая команда доходит до таких высоких стадий турнира. И далеко не все свои болельщики смогут поехать на игру в другой город.

    – Стоит ли платить компенсацию от трансфера детским тренерам за воспитание футболиста?

    – Сложный вопрос. Идея хорошая, но часто бывает так, что в детстве футболист проходит несколько тренеров, и как понять, кто ему больше дал? Может получиться так, что один будет несправедливо получать дивиденды, а другой несправедливо вообще ничего не получит, – сказал Матюшенко.

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