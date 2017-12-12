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    Райола попросил «Милан» аннулировать новый контракт Доннаруммы

    Теги Милан серия А Италия Мино Райола агенты Джанлуиджи Доннарумма

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть команду.

    По информации Corriere dello Sport, агент футболиста Мино Райола попросил клуб аннулировать контракт из-за морального унижения, которое испытывает Доннарумма.

    Утверждается, что вратарь сам направил руководству «Милана» письмо, в котором уточнил, что он испытывает психологическое давление.

    К Доннарумме проявляют интерес «ПСЖ» и «Реал».

    Новый контракт с «Миланом» Доннарумма подписал летом 2017 года. Его срок действия – до лета 2021 года. Предыдущее соглашение завершало свое действие летом 2018 года.

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