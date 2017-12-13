ЦСКА интересуется полузащитником «Атлетико Минейро» Отеро

интересуется полузащитником «Атлетико Минейро» Ромуло Отеро.

Московский клуб уже обратился к руководству бразильской команды по поводу возможного трансфера.

Тем не менее, новый президент Сержио Сетте Камара в понедельник заявил, что не планирует расставаться с 25-летним венесуэльцем.

Действующий контракт Отеро с клубом рассчитан до 2020 года, половина прав на трансфер принадлежит игроку.

Сам он склоняется к продлению контракта с с повышением зарплаты.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.