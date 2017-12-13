ЦСКА интересуется полузащитником «Атлетико Минейро» Отеро
ЦСКА интересуется полузащитником «Атлетико Минейро» Ромуло Отеро.
Московский клуб уже обратился к руководству бразильской команды по поводу возможного трансфера.
Тем не менее, новый президент «Атлетико Минейро» Сержио Сетте Камара в понедельник заявил, что не планирует расставаться с 25-летним венесуэльцем.
Действующий контракт Отеро с клубом рассчитан до 2020 года, половина прав на трансфер принадлежит игроку.
Сам он склоняется к продлению контракта с «Атлетико Минейро» с повышением зарплаты.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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