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    ЦСКА интересуется полузащитником «Атлетико Минейро» Отеро

    Теги ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Атлетико Минейро Ромуло Отеро

    ЦСКА интересуется полузащитником «Атлетико Минейро» Ромуло Отеро.

    Московский клуб уже обратился к руководству бразильской команды по поводу возможного трансфера.

    Тем не менее, новый президент «Атлетико Минейро» Сержио Сетте Камара в понедельник заявил, что не планирует расставаться с 25-летним венесуэльцем.

    Действующий контракт Отеро с клубом рассчитан до 2020 года, половина прав на трансфер принадлежит игроку.

    Сам он склоняется к продлению контракта с «Атлетико Минейро» с повышением зарплаты.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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