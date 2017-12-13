Юрий Семин: «Не согласен с тем, что лидерство «Локомотива» – это неожиданность»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал выступление команды в осенней части чемпионата России.
– Как относитесь к тому, что лидерство «Локо» – да еще и с таким отрывом от преследователей – для многих стало сюрпризом?
– Наверное, вы хотели спросить, неожиданность ли это для меня? Нет. И прежде всего потому, что я видел, как игроки работают на тренировках, как выкладываются в каждом матче, как пытаются исправить ошибки партнера.
Добавлю еще один очень важный момент – уважение, с которым футболисты относятся друг к другу не только на поле, но и в жизни. Такая команда способна на многое, – сказал Семин.
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